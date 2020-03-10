ByLock kullanan 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa ByLock kullanan 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

ByLock kullanan 3 şüpheli gözaltına alındı

6 saat önce

Sakarya merkezli toplam 3 ilde Bylock kullandığı tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

ByLock kullanan 3 şüpheli gözaltına alındı, System.String[]

Sakarya merkezli toplam 3 ilde Bylock kullandığı tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.


Edinilen bilgilere göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarının gizli haberleşme ağı olan Bylock kullananlara karşı yürüttüğü soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Bylock kullanan ikisi kadın toplam 3 şüpheliyi Sakarya, Ankara ve Nevşehir'de gözaltına aldı.


Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - SAKARYA

Başsavcı, Sakarya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 11:18 Kaynak: İHA
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