Bylock Kullanan Karı Koca Fetö'den Tutuklandı
1 saat önce
Kilis'te Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında tutuklama kararı bulunan çift, yakalanarak tutuklandı.
Kilis
'te Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında tutuklama kararı bulunan çift, yakalanarak tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 yıldır firari olarak aranan Ö.S. ile G.S. örgütsel dokümanlar ile birlikte yakalandı. Örgütün Kilis yapılanmasında üst düzey yönetici oldukları belirlenen karı koca çiftin Bylock kullandıkları da belirlendi. İfadesi alanın Ö.S. ile G.S. sevk edildikleri adli merciler tarafından tutuklandı. - KİLİS
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 01:04 Kaynak: İHA
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