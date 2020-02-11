Bylock kullandığı tespit edilen 28 şüpheliye gözaltı kararı - Son Dakika

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Bylock kullandığı tespit edilen 28 şüpheliye gözaltı kararı
7 saat önce
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY terör örgütünde mahrem sorumlu olduğu belirlenen ve Bylock kullandığı tespit edilen 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 10:35 Kaynak: İHA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY terör örgütünde mahrem sorumlu olduğu belirlenen ve Bylock kullandığı tespit edilen 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Yapılan operasyonlarda şu ana kadar 14 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.
(İHA)
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