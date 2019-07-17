'Bylock' kullandıkları tespit edilen 12 şahısa gözaltı kararı
1 saat önce
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılğının FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, Bylock programı kullandıkları tespit edilen 12 şahısa yönelik gözaltı kararı verildi.
İstanbul Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 10:40 Kaynak: İHA
Cumhuriyet Başsavcılğının FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, Bylock programı kullandıkları tespit edilen 12 şahısa yönelik gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezli Aydın
, Eskişehir
, Bartın
, Kırıkkale
, Burdur
ve Ankara
illerinde yapılan operasyonlarda İstanbul'da 2, Eskişehir'de 1 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. 9 Şüpheli firari şahısın yakalanması için operasyonlar sürüyor.
(İHA)
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