Son Dakika Haberleri: 'Bylock' kullandıkları tespit edilen 12 şahısa gözaltı kararı
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'Bylock' kullandıkları tespit edilen 12 şahısa gözaltı kararı

1 saat önce

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılğının FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, Bylock programı kullandıkları tespit edilen 12 şahısa yönelik gözaltı kararı verildi.

'Bylock' kullandıkları tespit edilen 12 şahısa gözaltı kararı, System.String[]
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılğının FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, Bylock programı kullandıkları tespit edilen 12 şahısa yönelik gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezli Aydın, Eskişehir, Bartın, Kırıkkale, Burdur ve Ankara illerinde yapılan operasyonlarda İstanbul'da 2, Eskişehir'de 1 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. 9 Şüpheli firari şahısın yakalanması için operasyonlar sürüyor.
(İHA)
İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 10:40 Kaynak: İHA
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