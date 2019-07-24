Son Dakika Haberleri: ByLock kullanıcısı 10 kişiye gözaltı kararı
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ByLock kullanıcısı 10 kişiye gözaltı kararı

1 saat önce

Ankara'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) gizli haberleşme programı ByLock kullandıkları tespit edilen 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.

ByLock kullanıcısı 10 kişiye gözaltı kararı, System.String[]
Ankara'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) gizli haberleşme programı ByLock kullandıkları tespit edilen 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, örgüt üyesi özel ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı olan ve ByLock kullandığı tespit edilen 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi.
Şüphelilerden 2'sinin emniyet görevlileri tarafından yakalandığı aktarılan açıklamada, diğer şüphelileri yakalamak için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.
Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 09:53 Kaynak: AA
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