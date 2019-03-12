Son Dakika Haberleri: Bylock Kullanıcısı 102 Şüpheli Hakkında Gözaltı Kararı

Bylock Kullanıcısı 102 Şüpheli Hakkında Gözaltı Kararı

45 dakika önce

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında, örgütün şifreli mesajlaşma programı ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen 102 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Bylock Kullanıcısı 102 Şüpheli Hakkında Gözaltı Kararı, System.String[]
Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında, örgütün şifreli mesajlaşma programı ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen 102 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında ByLock kullanıcılarına yönelik çalışma sürüyor.

Bu kapsamda savcılık, ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen farklı meslek gruplarından 102 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Gözaltı kararının ardından harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şu ana kadar İstanbul'da 33, İstanbul dışında 12 olmak üzere 45 şüpheliyi yakaladı.

Diğer şüphelileri arama çalışması devam ediyor.

Ayrıca şüpheliler hakkında hakimlikçe arama ve el koyma kararının da verildiği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 01:07 Kaynak: AA

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