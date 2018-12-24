Bylock Kullanıcısı 14 Öğretmen Hakkında Gözaltı Kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETO/PDY terör örgütünün gizli haberleşme programı olan ByLock'u kullandığı tespit edilen 14 öğretmen hakkında gözaltı kararı verildiğini, şüphelilerden 11'inin yakalandığını bildirdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETO/PDY terör örgütünün gizli haberleşme programı olan ByLock'u kullandığı tespit edilen 14 öğretmen hakkında gözaltı kararı verildiğini, şüphelilerden 11'inin yakalandığını bildirdi.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan yürütülen soruşturma ile ilgili olarak, FETO/PDY silahlı terör örgütünün gizli haberleşme iletişim programı olan ByLock kullandığı tespit edilen 14 öğretmen şahsa yönelik Ankara ilinde 24.12.2018 tarihinde operasyon yapılmış olup 11 i gözaltına alınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi. - ANKARA

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