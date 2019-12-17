ByLock kullanıcısı 260 şüpheli hakkında gözaltı kararı - Son Dakika
Son Dakika Güncel ByLock kullanıcısı 260 şüpheli hakkında gözaltı kararı - Son Dakika

ByLock kullanıcısı 260 şüpheli hakkında gözaltı kararı

6 saat önce

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen özel ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı 260 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

ByLock kullanıcısı 260 şüpheli hakkında gözaltı kararı, System.String[]

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen özel ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı 260 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 171 şüpheli yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında özel ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı olan 260 şüphelinin, ByLock kullanıcısı olduğu tespit edildi. Ankara'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 171 şüpheli yakalandı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

(Abdullah Sarica/İHA)

Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 10:10 Kaynak: İHA
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