Son Dakika Haberleri: ByLock kullanıcısı 39 şüpheli gözaltına alındı
Son Dakika Güncel ByLock kullanıcısı 39 şüpheli gözaltına alındı

ByLock kullanıcısı 39 şüpheli gözaltına alındı

1 saat önce

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 53 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

ByLock kullanıcısı 39 şüpheli gözaltına alındı, System.String[]

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 53 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Şüphelilerden 39'u gözaltına alındı.

(İHA)

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 09:05 Kaynak: İHA
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