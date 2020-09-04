ByLock kullanıcısı 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi - Son Dakika

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, FETÖ'nün "sivil yapılanması"na yönelik operasyonda, ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 6 şüpheliden 4'ünün yakalandığı bildirildi.

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