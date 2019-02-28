Bylock Kullanıcısı Eski Danıştay Hakimine Hapis Cezası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen eski Danıştay tetkik hakimi Yusuf Cuma Maraşlı, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen eski Danıştay tetkik hakimi Yusuf Cuma Maraşlı, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.



Ankara 15'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, sanık Maraşlı ve avukatı hazır bulundu.



Görüşü sorulan duruşma savcısı, önceki celse açıkladığı esasa ilişkin mütalaasını tekrarladığını beyan ederek, Yusuf Cuma Maraşlı'nın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.



Sanık Maraşlı ise suçsuz olduğunu ve örgüt üyesi olmadığını savunarak, mahkeme heyetinden beraat talebinde bulundu.



Yapılan müzakerenin ardından kararı açıklayan Mahkeme Başkanı Muhammet Karaca, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı ve örgütün yargı yapılanmasında yer aldığı belirtilen eski Danıştay tetkik hakimi Yusuf Cuma Maraşlı'ya 7 yıl 6 ay hapis cezası verildiğini bildirdi.

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