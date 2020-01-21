ByLock kullanıcısı eski Yargıtay hakimine 7 yıl 6 hapis cezası - Son Dakika
Son Dakika Güncel ByLock kullanıcısı eski Yargıtay hakimine 7 yıl 6 hapis cezası - Son Dakika

ByLock kullanıcısı eski Yargıtay hakimine 7 yıl 6 hapis cezası

6 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) davasında yargılanan eski Yargıtay tetkik hakimi Mehmet Murat Kamar, "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 7 yıl 6 hapis cezasına çarptırıldı.

ByLock kullanıcısı eski Yargıtay hakimine 7 yıl 6 hapis cezası, System.String[]

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) davasında yargılanan eski Yargıtay tetkik hakimi Mehmet Murat Kamar, "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 7 yıl 6 hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına, tutuksuz sanık Kamar ve avukatı katıldı.

Savcının önceki celse sunduğu esasa ilişkin mütalaasına karşı savunma yapması için söz verilen Kamar, isnat edilen suçlamaların somut delillere dayanmadığını öne sürdü.

ByLock kullanıcısı olduğuna ilişkin dava dosyasındaki tespitleri kabul etmeyen Kamar, suçsuz olduğunu savunarak beraat talebinde bulundu.

Sanık avukatının da savunma yapmasının ardından Mahkeme Başkanı Şuayip Arslan, mahkeme heyetinin kararını açıkladı.

Buna göre sanık Kamar'a "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 7 yıl 6 hapis cezası verildi.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 04:00 Kaynak: AA
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