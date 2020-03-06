Son Dakika › 3. Sayfa › Bylock kullanıcısı FETÖ şüphelisi Burdur'da yakalandı - Son Dakika
Bylock kullanıcısı FETÖ şüphelisi Burdur'da yakalandı
6 saat önce
Bylock kullanıcısı FETÖ şüphelisi kadın, Burdur'un Bucak ilçesinde yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 02:51 Kaynak: İHA
Bylock kullanıcısı FETÖ şüphelisi kadın, Burdur'un Bucak ilçesinde yakalandı.
Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan bylock kullanıcısı M.T. isimli kadın, Bucak ilçesinde gözaltına alındı. M.T., dosyasının takip edildiği Antalya İl Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi. - BURDUR
Son Dakika Kadınlar erkeklerden daha mutlu oldu Altın dolu valizle gaspa uğrayan kuryeyi, karısı kurtardı Genç kadın, sokak ortasında tartıştığı erkeği defalarca tokatladı Türkiye'de 2019 yılında şiddet gören 474 kadın öldürüldü