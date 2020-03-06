Bylock kullanıcısı FETÖ şüphelisi Burdur'da yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bylock kullanıcısı FETÖ şüphelisi Burdur'da yakalandı - Son Dakika

Bylock kullanıcısı FETÖ şüphelisi Burdur'da yakalandı

6 saat önce

Bylock kullanıcısı FETÖ şüphelisi kadın, Burdur'un Bucak ilçesinde yakalandı.

Bylock kullanıcısı FETÖ şüphelisi Burdur'da yakalandı, System.String[]

Bylock kullanıcısı FETÖ şüphelisi kadın, Burdur'un Bucak ilçesinde yakalandı.


Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan bylock kullanıcısı M.T. isimli kadın, Bucak ilçesinde gözaltına alındı. M.T., dosyasının takip edildiği Antalya İl Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi. - BURDUR

Burdur, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 02:51 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Kadınlar erkeklerden daha mutlu oldu
Altın dolu valizle gaspa uğrayan kuryeyi, karısı kurtardı Genç kadın, sokak ortasında tartıştığı erkeği defalarca tokatladı Türkiye'de 2019 yılında şiddet gören 474 kadın öldürüldü

Son Dakika Haberleri
19:49 TRT Haber'in sevilen programı Gönül Dağı'na Türkiye'nin tek kadın uzun yol kaptanı konuk oluyor
19:43 Okan Bayülgen'in kızı İstanbul, yıllar sonra görüntülendi
19:43 Nursel Köse: Komedyen erkek yok
19:43 Kitabı en çok satanlar listesinde
19:43 Şansın Tüzün'den 8 Mart'a özel şarkı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2020 21:06:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bylock kullanıcısı FETÖ şüphelisi Burdur'da yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]