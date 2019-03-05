Son Dakika Haberleri: Bylock Kullanıcısı İki Sanığa Hapis Cezası

Bylock Kullanıcısı İki Sanığa Hapis Cezası

37 dakika önce

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan ve ByLock kullanıcısı oldukları iddia edilen anne ile oğlu, 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Bylock Kullanıcısı İki Sanığa Hapis Cezası, System.String[]
Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan ve ByLock kullanıcısı oldukları iddia edilen anne ile oğlu, 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanıklar Rukiye Ö. ve oğlu Ahmet Sefa Ö. ile avukatları katıldı.

Savunması alınan sanık Ahmet Sefa Ö, FETÖ üyesi olmadığını öne sürerek, "ByLock programını yüklemedim ve kullanmadım. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi talep ederim." dedi.

Sanık Rukiye Ö. de ByLock kullanmadığını iddia ederek, beraatini istedi.

Duruşma savcısı ise esas hakkındaki mütalaasında, sanıkların ByLock kullanıcısı olduğunu belirterek, cezalandırılmalarını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıkları "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıp, mevcut hallerinin devamına hükmetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 04:50 Kaynak: AA

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