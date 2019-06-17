"ByLock" kullanıcısı olduğu tespit edilen kadın Eskişehir'de yakalandı
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Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltı kararı çıkartılarak Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla aranan kadın Eskişehir'de yakalandı.
Bilecik
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 12:22 Kaynak: İHA
Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltı kararı çıkartılarak Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla aranan kadın Eskişehir
'de yakalandı.
Alınan bilgilere göre; FETÖ'nün kapatılan okullarında öğretmenlik yapan A.Y. hakkında, FETÖ'ye yönelik soruşturmalar kapsamında Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltı kararı verildi. Eskişehir'de ikamet ettiğin anlaşılan kadın, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekiplerince yakalandı. Örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu belirlenen A.Y. Eskişehir'deki ifadesinin ardından yargılanması için Bilecik'e gönderildiği öğrenildi. - BİLECİK
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