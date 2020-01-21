ByLock kullanıcısı örgüt üyelerine yönelik operasyonda 13 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel ByLock kullanıcısı örgüt üyelerine yönelik operasyonda 13 şüpheli yakalandı - Son Dakika

ByLock kullanıcısı örgüt üyelerine yönelik operasyonda 13 şüpheli yakalandı

6 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları tespit edilen 21 şüpheliden 13'ü düzenlenen operasyonlarda gözaltına alındı.

ByLock kullanıcısı örgüt üyelerine yönelik operasyonda 13 şüpheli yakalandı, System.String[]

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları tespit edilen 21 şüpheliden 13'ü düzenlenen operasyonlarda gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri çalışmalar kapsamında, 21 kişinin FETÖ/PDY üyesi ve ByLock kullanıcısı olduklarını tespit etti.

TEM ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, şüphelilerden 13'ü yakalandı.

Diğer zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 11:14 Kaynak: AA
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