Son Dakika Haberleri: Bylock kullanıcısı tutuklandı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Bylock kullanıcısı tutuklandı

24 dakika önce

Balıkesir'de FETÖ operasyonları devam ediyor.

Bylock kullanıcısı tutuklandı, System.String[]

Balıkesir'de FETÖ operasyonları devam ediyor. Edremit ilçesinde yakalanan bylock kullanıcısı mahkemece tutuklandı. Çan'da bir evde yapılan aramada kitap üzerinde parmak izi çıkan polis memuru gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Balıkesir genelinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan operasyonlarda; Edremit ilçesinde yakalanan bylock kullanıcısı bir müzahir kurum çalışanı çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. Çan Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü soruşturmasına ait bir evde yapılan aramada ele geçirilen bir kitap üzerinde Balıkesir'de görevli bir polis memurunun parmak izinin çıkması üzerine bahse konu memur gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - BALIKESİR

Balıkesir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 10:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


FETÖ elebaşı Gülen'in özel şoförü tutuklandı
Cezaevinden özel izinli çıkıp, gelin oldu Eşinden şiddet gören kadının ağabeyi eniştesine bıçakla saldırdı! Ayrı yaşadığı eşini pompalı tüfekle vurup intihara kalkıştı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.8.2019 10:29:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bylock kullanıcısı tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]