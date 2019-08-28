Bylock kullanıcısı tutuklandı

Balıkesir'de FETÖ operasyonları devam ediyor. Edremit ilçesinde yakalanan bylock kullanıcısı mahkemece tutuklandı. Çan'da bir evde yapılan aramada kitap üzerinde parmak izi çıkan polis memuru gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, Balıkesir genelinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan operasyonlarda; Edremit ilçesinde yakalanan bylock kullanıcısı bir müzahir kurum çalışanı çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. Çan Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü soruşturmasına ait bir evde yapılan aramada ele geçirilen bir kitap üzerinde Balıkesir'de görevli bir polis memurunun parmak izinin çıkması üzerine bahse konu memur gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - BALIKESİR