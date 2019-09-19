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ByLock kullanıcısına hapis

1 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik davada yargılanan ByLock kullanıcısı Mustafa Melemez'e, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi.

ByLock kullanıcısına hapis, System.String[]

Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik davada yargılanan ByLock kullanıcısı Mustafa Melemez'e, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, serbest meslek sahibi olduğunu ifade eden tutuksuz sanık Melemez ve avukatı katıldı.

Önceki ara karar gereği dava dosyasına gelen evrakın okunmasının ardından esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapması için sanığa söz verildi.

Hakkındaki suçlamaların somut delillere dayanmadığını iddia eden sanık Melemez, örgüt üyesi olmadığını iddia etti.

Örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğuna ilişkin dava dosyasındaki tespitleri kabul etmeyen Melemez, gelinen aşamada suçsuz olduğunun ortaya çıktığını savunarak beraat talebinden bulundu.

Sanık avukatının savunmasının ardından mahkeme başkanı, heyetin kararını açıkladı.

Karara göre sanık Melemez'e, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 04:20 Kaynak: AA
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