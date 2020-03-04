Bylock operasyonu - Son Dakika
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Bylock operasyonu

6 saat önce

Adana merkezli iki ilde FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmada 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Adana merkezli iki ilde FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmada 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla FETÖ/PDY'nin haberleşme programı Bylock kullanıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında bu programı kullandığı tespit edilen 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Adana ve İstanbul'da adresleri tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Yapılan baskınlarda gözaltına alınan bazı şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Bylock operasyonu

Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 08:44 Kaynak: AA
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