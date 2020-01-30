BYLOCK OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN 15 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ - Son Dakika
Son Dakika Güncel BYLOCK OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN 15 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ - Son Dakika

BYLOCK OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN 15 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

6 saat önce

İSTANBUL merkezli 8 ilde düzenlenen Bylock operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheli adliyeye sevk edildi.

BYLOCK OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN 15 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ, System.String[]
İSTANBUL merkezli 8 ilde düzenlenen Bylock operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul merkezli 8 ilde FETÖ'nün haberleşme ağı Bylock kullandıkları tespit edilen şüphelilere yönelik Pazartesi günü operasyon düzenlemişti. Operasyonda İstanbul'da gözaltına alınan 4'ü kadın 15 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi


İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 10:53 Kaynak: DHA
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