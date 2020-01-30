Bylock operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bylock operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Bylock operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheli adliyeye sevk edildi

6 saat önce

İSTANBUL merkezli 8 ilde düzenlenen Bylock operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Bylock operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheli adliyeye sevk edildi, System.String[]
İSTANBUL merkezli 8 ilde düzenlenen Bylock operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul merkezli 8 ilde FETÖ'nün haberleşme ağı Bylock kullandıkları tespit edilen şüphelilere yönelik Pazartesi günü operasyon düzenlemişti. Operasyonda İstanbul'da gözaltına alınan 4'ü kadın 15 şüpheli adliyeye sevk edildi.


İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 10:53 Kaynak: DHA
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