Bylock operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika

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Bylock operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheli adliyeye sevk edildi
12 dakika önce
İSTANBUL merkezli 8 ilde düzenlenen Bylock operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 11:04 Kaynak: DHA
İSTANBUL merkezli 8 ilde düzenlenen Bylock operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheli adliyeye sevk edildi.
İstanbul merkezli 8 ilde FETÖ'nün haberleşme ağı Bylock kullandıkları tespit edilen şüphelilere yönelik Pazartesi günü operasyon düzenlemişti. Operasyonda İstanbul'da gözaltına alınan 4'ü kadın 15 şüpheli adliyeye sevk edildi.
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