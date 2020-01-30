Bylock operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bylock operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Bylock operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheli adliyeye sevk edildi

12 dakika önce

İSTANBUL merkezli 8 ilde düzenlenen Bylock operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İSTANBUL merkezli 8 ilde düzenlenen Bylock operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul merkezli 8 ilde FETÖ'nün haberleşme ağı Bylock kullandıkları tespit edilen şüphelilere yönelik Pazartesi günü operasyon düzenlemişti. Operasyonda İstanbul'da gözaltına alınan 4'ü kadın 15 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Bylock operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheli adliyeye sevk edildi

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 11:04 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Esra Erol gelen haber sonrası sevincini gizleyemedi! Muhabirinin görüntüsüne sarıldı
Kocasıyla sorun yaşayan bir kadın, kocasının ilişki yaşadığı eskortun evini bastırdı Uzman isimden İstanbul depremiyle ilgili korkutan açıklama: Tamamı kırılırsa 8'e yakın deprem üretebilir Cüneyt Özdemir: İstanbul'u İmamoğlu değil, Murat Ongun yönetiyor

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2020 11:17:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bylock operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]