Son Dakika Haberleri: ByLock sanığı kadına 6 yıl 10 ay hapis
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ByLock sanığı kadına 6 yıl 10 ay hapis

4 saat önce

Kayseri'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün yurtlarında danışmanlık yaptığı, Bank Asya'ya para yatırdığı ve örgütün gizli iletişim programı ByLock kullandığı iddiasıyla tutuklu yargılanan kadına 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi.

ByLock sanığı kadına 6 yıl 10 ay hapis, System.String[]

Kayseri'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün yurtlarında danışmanlık yaptığı, Bank Asya'ya para yatırdığı ve örgütün gizli iletişim programı ByLock kullandığı iddiasıyla tutuklu yargılanan kadına 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi.


Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık kadın F.Ü. (29) ile avukatı hazır bulundu. 2011-2013 yıllarında örgüte ait bir kolejin yurdunda danışmanlık yaptığı, Bank Asya'ya hesap açtırıp para yatırdığı ve örgütün gizli iletişim programı ByLock yazışmaları tespit edildiği iddiaları ile tutuklu yargılanan F.Ü., "Bank Asya'ya para yatırdığım doğrudur. Çocuğumun doğumundan toplanan paraları faizsiz bankacılık diye yatırdım. Örgüte ait okulda danışman olarak çalıştım, örgüt olduğunu bilmiyordum. ByLock kullanmadım, örgüt üyeliğim yoktur, yazışma içeriklerini kabul etmiyorum. 2013'ten beri ev hanımıyım, eşim de tutuklu, 4 yaşındaki çocuğumun psikolojisi bozuldu" diye konuştu. Duruşma savcısı, sanığın 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan cezalandırılmasını talep etti.


Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık F.Ü.'ye ByLock yazışmalarını dikkate alarak, 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verdi. Mahkeme, istinaf sürecini ve cezaevinde kaldığı süreyi göz önünde bulundurarak sanığı tahliye etti. - KAYSERİ

Bank Asya, Kayseri, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 03:13 Kaynak: İHA
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