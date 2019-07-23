'ByLock' soruşturmasında 16 tutuklama
1 saat önce
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları tespit edilen 68 şüpheliye yönelik soruşturmada gözaltına alınan 33 şüpheliden 16'sı tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
'nca, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları tespit edilen 68 şüpheliye yönelik soruşturmada gözaltına alınan 33 şüpheliden 16'sı tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 05:42
Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfına yönelik soruşturma 271 milyon sahte Amerikan dolarıyla ilgili FETÖ detayı Trans birey katilinden iğrenç savunma: Bana, "Üç kişi toplu ilişkiye girelim" dedi Tuba Ünsal, elinde silahla verdiği pozu paylaştı