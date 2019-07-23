Son Dakika Haberleri: 'ByLock' soruşturmasında 16 tutuklama
Son Dakika Ekonomi Haber

'ByLock' soruşturmasında 16 tutuklama

1 saat önce

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları tespit edilen 68 şüpheliye yönelik soruşturmada gözaltına alınan 33 şüpheliden 16'sı tutuklandı.

'ByLock' soruşturmasında 16 tutuklama, System.String[]
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları tespit edilen 68 şüpheliye yönelik soruşturmada gözaltına alınan 33 şüpheliden 16'sı tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 05:42 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfına yönelik soruşturma 271 milyon sahte Amerikan dolarıyla ilgili FETÖ detayı Trans birey katilinden iğrenç savunma: Bana, "Üç kişi toplu ilişkiye girelim" dedi Tuba Ünsal, elinde silahla verdiği pozu paylaştı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.7.2019 18:45:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 'ByLock' soruşturmasında 16 tutuklama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]