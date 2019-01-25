Bylock Soruşturmasında 27 Şüpheli Hakkında Gözaltı Kararı
3 saat önce
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen 27 şüpheli hakkında gözaltı ve yakalama kararı verildi.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen 27 şüpheli hakkında gözaltı ve yakalama kararı verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
'ndan yapılan yazılı açıklamada, başsavcılık bünyesinde yürütülen bir soruşturma kapsamında, 27 şüpheli hakkında FETÖ/PDY ile irtibatları olduklarına dair ifade bulunduğu ve bu kişilerin örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'un gerçek kullanıcısı olduklarının tespit edildiği belirtildi.
Şüphelilerin yakalanmasına yönelik, bu sabah saat 06.00 itibarıyla İstanbul merkezli, Hatay
, Tokat
, Ankara
, Balıkesir
, Denizli
ve Osmaniye
olmak üzere toplam 7 ilde eş zamanlı olarak gözaltı ve yakalama kararı verildiği ifade edilen açıklamada, yakalama işlemlerinin İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yerine getirildiği kaydedildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 03:46 Kaynak: AA
Usta Oyuncu Ayşen Gruda, Son Yolculuğuna Uğurlandı
CHP İstanbul'da 25, İYİ Parti 4 İlçede Aday Gösterecek, 10 İlçede İki Parti de Kendi Adayını Yarışa Sokacak
Yaşlı Adam, 20 Saat Süren Arama Sonucu Baygın Halde Bulundu
Çayı Geciken İmamoğlu'ndan İlçe Başkanına Güldüren Soru: Ocağa Borcunuz Mu Var?