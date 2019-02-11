Bylock Soruşturmasında 57 Kişiye Gözaltı Kararı
42 dakika önce
İstanbul'da FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmada ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen 57 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul
'da FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmada ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen 57 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezli 14 ilede başlatılan operasyonlarda 16 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün kripto haberleşme sistemi Bylock'u kullananlara yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 57 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli, Ankara
, Adana
, Hatay
,Gaziantep
,Çorum
, Bayburt
, Bursa
,Karabük
, Manisa
, İzmir
, Trabzon
, Afyonkarahisar
ve Samsun
illeri olmak üzere toplam 14 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Operasyon kapsamında şu ana kadar İstanbul ilinden 12 şüpheli, il dışından da 4 şüpheli olmak üzere, 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü
Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen operasyona ilişkin çalışmalar sürüyor. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 11:01 Kaynak: İHA
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