ByLock şüphelileri adliyeye sevk edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel ByLock şüphelileri adliyeye sevk edildi - Son Dakika

ByLock şüphelileri adliyeye sevk edildi

6 saat önce

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ByLock soruşturması kapsamında, gözaltına alınan 194 şüpheliden 56'sı adliyeye sevk edildi.

ByLock şüphelileri adliyeye sevk edildi, System.String[]

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ByLock soruşturması kapsamında, gözaltına alınan 194 şüpheliden 56'sı adliyeye sevk edildi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, FETÖ/PDY üyesi oldukları ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla özel ve kamu iktisadi işletme çalışanı sivillere yönelik soruşturma sürüyor.

Haklarında gözaltı kararı verilen 7'si yurt dışında 260 şüphelinin yakalanması için Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 17 Aralık'ta Ankara'da başlatılan operasyonlarda gözaltına alınan şüpheli sayısı 194'e ulaştı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 131'i 4 günlük gözaltı süresi içinde savcılık talimatıyla emniyetten, 7'si de adli kontrol şartıyla adliyeden salıverildi.

Zanlılardan 56'sı ise bu sabah adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin tespiti sırasında herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için titiz davranan polis ekiplerince, ByLock uygulamasının kullanıldığı hat sahibinin gerçek kullanıcı olup olmadığını araştırıldı.

Söz konusu uygulamayı kullandığı tespit edilen şüpheliler hakkında gözaltı kararı verilirken, hat sahiplerinin ifadelerine de başvurulacağı öğrenildi.

Öte yandan şüpheliler arasında "futbolda şike davası"nı onayan eski Yargıtay üyesinin kızı ile örgütün "yargı imamı" olduğu tespit edilen eski Yargıtay üyesinin eşinin de bulunduğu belirtildi.

Hakkında gözaltı kararı verilen firari şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 10:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kazaya karışan otomobilin ibresi 150'de takılı kaldı
Üniversite öğrencisi, Mansur Yavaş'a söyledikleriyle salondan büyük alkış topladı Milli Eğitim Bakanlığı Ankara'daki darp iddiası için soruşturma başlattı Jandarma'dan iş makinelerini çalmak isteyen hırsızlara suç üstü

Son Dakika Haberleri
17:30 Üniversite öğrencileri dünya sorunlarına çözüm için buluştu - Son Dakika
17:30 Bir evde çuvalda çürümüş erkek cesedi bulundu - Son Dakika
17:30 Terkos Gölü'nde hayatını kaybeden balıkçıların cenazesi Adli Tıp Kurumundan alındı - Son Dakika
17:30 Boeing'in yeni kapsülü uzaya fırlatıldı - Son Dakika
17:25 Kadına yönelik şiddet konuşuldu - Son Dakika
17:07 Dilencinin üzerinden çıkan para miktarı şoke etti - Son Dakika
16:35 Kaçak define avcılarına yapılan operasyonda 13 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2019 17:33:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: ByLock şüphelileri adliyeye sevk edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]