ByLock şüphelileri adliyeye sevk edildi - Son Dakika

ByLock şüphelileri adliyeye sevk edildi
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ByLock soruşturması kapsamında, gözaltına alınan 194 şüpheliden 56'sı adliyeye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 10:42 Kaynak: AA
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ByLock soruşturması kapsamında, gözaltına alınan 194 şüpheliden 56'sı adliyeye sevk edildi.
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