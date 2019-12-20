ByLock şüphelileri adliyeye sevk edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel ByLock şüphelileri adliyeye sevk edildi - Son Dakika

ByLock şüphelileri adliyeye sevk edildi

6 saat önce

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ByLock soruşturması kapsamında, gözaltına alınan 194 şüpheliden 56'sı adliyeye sevk edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ByLock soruşturması kapsamında, gözaltına alınan 194 şüpheliden 56'sı adliyeye sevk edildi.

ByLock şüphelileri adliyeye sevk edildi

Başsavcı, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 10:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kazaya karışan otomobilin ibresi 150'de takılı kaldı
Üniversite öğrencisi, Mansur Yavaş'a söyledikleriyle salondan büyük alkış topladı Milli Eğitim Bakanlığı Ankara'daki darp iddiası için soruşturma başlattı Jandarma'dan iş makinelerini çalmak isteyen hırsızlara suç üstü

Son Dakika Haberleri
17:31 Gazilerden sehven emeklilik açıklaması - Son Dakika
17:31 İstiklal caddesi'nde evsiz adamın valizi polisi alarmı geçirdi - Son Dakika
17:31 Adıyaman'da, mahalleliden 'geçit' eylemi - Son Dakika
17:31 Spor galatasaray'a izmir'de coşkulu karşılama - Son Dakika
17:31 Nevşehir kentsel dönüşümde ortaya çıkan yeraltı şehri turizme kazandırılacak - Son Dakika
17:07 Dilencinin üzerinden çıkan para miktarı şoke etti - Son Dakika
16:35 Kaçak define avcılarına yapılan operasyonda 13 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2019 17:34:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: ByLock şüphelileri adliyeye sevk edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]