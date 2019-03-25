Son Dakika Haberleri: Bylock'tan Aranan Üniversitesi Öğrencisi Adliyede

Bylock'tan Aranan Üniversitesi Öğrencisi Adliyede

1 saat önce

Samsun'da FETÖ soruşturması kapsamında ByLock kullandığı ileri sürülen üniversite öğrencisi kadın, adliyeye sevk edildi.

Bylock'tan Aranan Üniversitesi Öğrencisi Adliyede, System.String[]
Samsun'da FETÖ soruşturması kapsamında ByLock kullandığı ileri sürülen üniversite öğrencisi kadın, adliyeye sevk edildi.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan ve ByLock kullandığı iddia edilen Ö.B., Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince Muş'ta yakalanarak Samsun'a getirildi. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) öğrencisi olduğu öğrenilen Ö.B., KOM Şube Müdürlüğündeki sorgusunun ardından Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 11:37 Kaynak: İHA

Samsun, 3. Sayfa
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