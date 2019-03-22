Bylock'tan Aranan Üniversitesi Öğrencisi Yakalandı
1 saat önce
Samsun'da FETÖ soruşturması kapsamında ByLock kullandığı tespit edilerek polis tarafından aranan üniversite öğrencisi Muş'ta yakalandı.
Samsun
'da FETÖ soruşturması kapsamında ByLock kullandığı tespit edilerek polis tarafından aranan üniversite öğrencisi Muş
'ta yakalandı.
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan ve ByLock kullandığı tespit edilen Ö.B., Samsun Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince Muş'ta yakalanarak Samsun'a getirildi. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi
(OMÜ) öğrencisi olduğu öğrenilen Ö.B., Samsun Adliyesine sevk edilerek çıkardığı mahkemece gözaltı kararı uzatılıp Samsun Emniyet Müdürlüğü
KOM Şube Müdürlüğüne götürüldü.
Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 12:14 Kaynak: İHA
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