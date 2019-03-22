Son Dakika Haberleri: Bylock'tan Aranan Üniversitesi Öğrencisi Yakalandı

Bylock'tan Aranan Üniversitesi Öğrencisi Yakalandı

1 saat önce

Samsun'da FETÖ soruşturması kapsamında ByLock kullandığı tespit edilerek polis tarafından aranan üniversite öğrencisi Muş'ta yakalandı.

Bylock'tan Aranan Üniversitesi Öğrencisi Yakalandı, System.String[]
Samsun'da FETÖ soruşturması kapsamında ByLock kullandığı tespit edilerek polis tarafından aranan üniversite öğrencisi Muş'ta yakalandı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan ve ByLock kullandığı tespit edilen Ö.B., Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince Muş'ta yakalanarak Samsun'a getirildi. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) öğrencisi olduğu öğrenilen Ö.B., Samsun Adliyesine sevk edilerek çıkardığı mahkemece gözaltı kararı uzatılıp Samsun Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 12:14 Kaynak: İHA

Muş, Samsun, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Sezonun İlk Kenevirleri Ekilmeye Başlandı! Bölgeye Fabrika Kurana 14 Dönüm Arazi Bağışlanacak Dev Banka Elemanlarını Oyun Oynatarak Seçecek Bafra'da Kurulan Tesis, Tüm Türkiye'nin Fide İhtiyacını Karşılamaya Talip 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Polis Aracı Yandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.3.2019 13:38:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bylock'tan Aranan Üniversitesi Öğrencisi Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]