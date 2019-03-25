Son Dakika Haberleri: Bylock'tan Aranan Üniversitesi Öğrencisine Adli Kontrol

Bylock'tan Aranan Üniversitesi Öğrencisine Adli Kontrol

44 dakika önce

Samsun'da FETÖ soruşturması kapsamında ByLock kullandığı ileri sürülen üniversite öğrencisi kadın, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bylock'tan Aranan Üniversitesi Öğrencisine Adli Kontrol, System.String[]
Samsun'da FETÖ soruşturması kapsamında ByLock kullandığı ileri sürülen üniversite öğrencisi kadın, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan ve ByLock kullandığı iddia edilen Ö.B., Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince Muş'ta yakalanarak Samsun'a getirildi. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) öğrencisi olduğu öğrenilen Ö.B., KOM Şube Müdürlüğündeki sorgusunun ardından Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Ö.B. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 04:58 Kaynak: İHA

Samsun, 3. Sayfa
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