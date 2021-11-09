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ByLock'un lisans sahibi David Keynes'in tahliye edildiği ortaya çıktı (2) - Son Dakika

ByLock'un lisans sahibi David Keynes'in tahliye edildiği ortaya çıktı (2)

09.11.2021 10:31
ByLock'un lisans sahibi David Keynes'in tahliye edildiği ortaya çıktı (2)

FETULLAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli haberleşme programı ByLock'un lisans sahibi olan ve "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapsi istenen David Keynes'in 3 Kasım'da yapılan tutukluluk incelemesinde tahliyesine karar verildiği ortaya çıktı.

FETULLAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli haberleşme programı ByLock'un lisans sahibi olan ve "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapsi istenen David Keynes'in 3 Kasım'da yapılan tutukluluk incelemesinde tahliyesine karar verildiği ortaya çıktı. Mahkeme, Keynes hakkında yurtdışına çıkış yasağı da koydu.

Hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine 17 Aralık 2020 tarihinde yakalama kararı çıkarılan David Keynes, itirafçı olmak için avukatı aracılığıyla başvuruda bulundu. 9 Haziran 2021 İstanbul'a gelen Keynes, gözaltına alındı. 14 Haziran'da İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan Keynes, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Savcılıkça hazırlanan iddianamede David Keynes'in, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsi talep edildi. İddianamede, Keynes'in Türk vatandaşıyken adının Alpaslan Demir olduğu ve Türk vatandaşıyken aynı zamanda Amerikan vatandaşlığını da kazandığı ve bu sırada ismini David Keynes olarak değiştirdiği, böylece çifte vatandaş ve çift isimli olduğu tespit edildiği kaydedildi.

TUTUKLULUK İNCELEMESİNDE TAHLİYESİNE KARAR VERİLDİDavid Keynes hakkındaki ilk duruşma, 6 Ekim'de İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Savunmasını yapan Keynes'in, tutukluluk incelemesi ise 3 Kasım'da yapıldı. Mahkeme, sanık hakkındaki delillerin büyük oranda toplandığı, sanığın soruşturma ve kovuşturmaya maruz kalacağını bilerek kendiliğinden yurt dışından geldiği, kaçma şüphesinin bulunduğuna dair somut bir olgunun bulunmadığı, ayrıca hakkında etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanması ihtimalinin bulunması ve tutuklu kaldığı süre dikkate alınarak tahliyesine karar verildi. Mahkeme, Keynes hakkında yurt dışına çıkış yasağı da koydu.


- İstanbul

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ByLock'un lisans sahibi David Keynes'in tahliye edildiği ortaya çıktı (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: ByLock'un lisans sahibi David Keynes'in tahliye edildiği ortaya çıktı (2) - Son Dakika
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