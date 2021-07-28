ByLock'un lisans sahibi David Keynes tutuklandı-2 - Son Dakika

FETÖ silahlı terör örgütünün şifreli haberleşme programı ByLock'un lisans sahibi David Keynes hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık, 35 sayfalık iddianame hazırladı. İddianamede, Keynes hakkında İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliği'nce 17 Aralık 2020 tarihinde yakalama kararı çıkarıldığı, Keynes'in avukatı aracılığıyla dilekçe sunarak Türkiye'ye gelerek etkin pişmanlık hükümleri kapsamında beyan vermek istediği kaydedildi. Bunun üzerine Keynes'in 9 Haziran 2021 tarihinde saat 10.20'de İstanbul Havalimanı'na geldiği ve gözaltına alındığı belirtildi. Keynes, 14 Haziran'da çıkarıldığı İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.Savcılıkça hazırlanan iddianamede David Keynes'in, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsi talep edildi. İddianamede, Keynes'in Türk vatandaşıyken adının Alpaslan Demir olduğu ve Türk vatandaşıyken aynı zamanda Amerikan vatandaşlığını da kazandığı ve bu sırada ismini David Keynes olarak değiştirdiği, böylece çifte vatandaş ve çift isimli olduğu tespit edildiği kaydedildi.
Kaynak: DHA
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