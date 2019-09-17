Son Dakika Haberleri: Bylock uygulaması kullanıcısı olduğu tespit edilen 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı
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Bylock uygulaması kullanıcısı olduğu tespit edilen 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı

50 dakika önce

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün sivil yapılanmasına yönelik operasyon kapsamında bylock uygulaması kullanıcısı olduğu tespit edilen 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Bylock uygulaması kullanıcısı olduğu tespit edilen 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı, System.String[]

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün sivil yapılanmasına yönelik operasyon kapsamında bylock uygulaması kullanıcısı olduğu tespit edilen 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 9 şüpheli yakalanırken 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalara Terörle Mücadele Şubesince devam edildiği bildirildi.

(İHA)

Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 10:05 Kaynak: İHA
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