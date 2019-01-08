Son Dakika Haberleri: Bylock ve Falcon Kullanıcısı Eski Hakime Hapis Cezası

Bylock ve Falcon Kullanıcısı Eski Hakime Hapis Cezası

25 dakika önce

Adana'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan ve örgütün gizli haberleşme uygulaması ByLock ve Falcon kullanıcısı olduğu tespit edilen eski hakime 10 yıl hapis cezası verildi.

Bylock ve Falcon Kullanıcısı Eski Hakime Hapis Cezası, System.String[]
Adana'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan ve örgütün gizli haberleşme uygulaması ByLock ve Falcon kullanıcısı olduğu tespit edilen eski hakime 10 yıl hapis cezası verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık İsmail Birsen ve avukatı katıldı.

Sanık Birsen savunmasında FETÖ/PDY ile bağlantısının olmadığını, ByLock ve Falcon kullanmadığını iddia ederek, tahliyesini ve beraatını istedi.

Cumhuriyet savcısı ise mütalaasında dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak sanığın üzerine atılı suçtan cezalandırılması ve mevcut halinin devamına karar verilmesi talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti de sanık İsmail Birsen'i "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırarak mevcut halinin devamına hükmetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 04:24 Kaynak: AA

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