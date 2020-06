BYNDR A.Ş.'de en düşük işçi maaşı 3 bin 250 TL oldu - Son Dakika

Hizmet İş Sendikası ile Bayındır Belediyesi iştiraki BYNDR A.Ş. arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı. Sözleşmeye göre, BYNDR A.Ş.'de den düşük işçi maaşı 3 bin 250 TL oldu.

Bayındır Belediyesi Yahya Kerim Onart Kültür Merkezinde, Hizmet İş Sendikası ile Bayındır Belediyesi iştiraki BYNDR A.Ş. arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı. Toplu iş sözleşmesi imza törenine Hizmet İş Sendikası Genel Başkan Vekili ve HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Öz, Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen, Hak İş İl Başkanı ve Hizmet İş İzmir Şube Başkanı Gültekin Şimşek, BYNDR A.Ş. Genel Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ertuğrul Akgün, BYNDR A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Ekeroğlu, Bayındır Belediye Başkan Yardımcıları, iş yeri sendika temsilcileri ve üyeler katıldı.

"Üyelerimizi yalnız bırakmadık"

İmzalanan toplu iş sözleşmesinin hayırlara vesile olmasını dileyen Hizmet İş Sendikası Genel Başkan Vekili ve HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Öz, "Korona virüsün ülkemizde görülmeye başlandığı günden itibaren HAK-İŞ/HİZMET-İŞ olarak, gelişmeleri an be an yakından izledik. Tedbir ve taleplerimizi süratle hayata geçirdik. Ürettiğimiz çözümlerle, üyelerimize rehberlik eden yönlendirmelerle, önde olduk, öncü olduk. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen 'Korona virüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı'nda yer aldık. İşten çıkarmaların yasaklanması için, ücretli izin uygulamasına gidilmesi için, idari izinlerin ayrım yapılmaksızın kullandırılması için verdiğimiz mücadele, emekçiler lehine önemli bir kazanıma dönüştü. Üyelerimizi yalnız bırakmadık, sorumlu davrandık" dedi.

"Gelecek nesillere örnek olacak"

Ek ödemenin işçi-memur ayrımı gözetilmeksizin, sağlık sektöründe hizmet veren bütünalışanlara eşit şekilde uygulanmasını talep ettiklerini belirten Öz, şöyle devam etti: "Çalıştıkları belediyelerde tüm risklere rağmen görevlerini başarıyla devam ettiren kardeşlerimiz, salgın sürecinde ülkemizin başarısı adına üzerine düşeni yapmış, normalleşme döneminde de fazlasıyla yapmaya devam etmektedir. Güçlü Türkiye'nin en büyük destekçisi olan sizlerin bu süreçte yaptıkları, tıpkı Kurtuluş Savaşı'nda verilen mücadele gibi, tıpkı 15 Temmuz hain darbe girişiminde verilen mücadele gibi gelecek nesillere örnek olacaktır. HAK-İŞ/HİZMET-İŞ Sendikası olarak bizler de bu paha biçilmez özveriyi gösteren değerli kardeşlerimizin sıkıntılarını, dertlerini gerekli makamlara iletmek ve salgından dolayı hak kaybına uğramamaları için yoğun çalışmalar yürüttük."

Yüzde 18,35 oranında artış

İzmir emekçileriyle büyük bir aile olduklarının altını çizen Öz, "İzmir'de HAK-İŞ olarak 15 bin, HİZMET-İŞ olarak 6 bine yakın üyemiz var. İzmir'i önemsiyor ve değer veriyoruz. Ayrıca Bayındır ilçemizin de kıymeti harbiyesi ise bizim için her daim yüksek olmuştur. Belediye Başkanımız Uğur Demirezen'i, korona virüs sürecinde yürüttüğü çalışmalardan ötürü hepinizin önünde bir kez daha gönülden kutluyorum. Bugün burada imzaladığımız toplu iş sözleşmesiyle ulaşılan rakamlar, sözleşmenin başarısının önemli göstergelerinden olmakla birlikte, adil bir sözleşme olmuştur. Sözleşmeyle arkadaşlarımızın ücret ve sosyal haklarında ortalama yüzde 18,35 oranında artış sağlanmıştır. Enflasyon oranının üstünde gerçekleştirilen artışın emekçilerimiz için bereketli olmasını diliyorum. Başta Bayındır Belediye Başkanımız ve İzmir Şube Başkanımız olmak üzere, sözleşmede emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum" sözlerine yer verdi.

"Mutluluğumuz kat be kat artmıştır"

İmzalanan toplu iş sözleşmesinde konuşan Hak İş İl Başkanı ve Hizmet İş İzmir Şube Başkanı Gültekin Şimşek, "Birlik ve beraberliğimizin taçlandığı, emeğin karşılığını gördüğü bu imza töreni ile mutluluğumuz kat be kat artmıştır. Emekçi kardeşlerimizin refah seviyesinin artmasına vesile olduysak ne mutlu bizlere. Toplu iş sözleşmemizin imzalamasında emeği olan, emek adına bütün imkanları seferber eden başta Belediye Başkanımız Uğur Demirezen ve tüm yetkililere teşekkürlerimi sunuyorum. Bu zor günlerde imzalanan toplu iş sözleşmesi tüm emekçilere hayırlı olsun" diye konuştu.

"Şartları iyileştirdik"

Bayırdır Belediye Başkanı Uğur Demirezen ise, "Biz 'önce insan, önce emek' dedik. HİZMET-İŞ Sendikamız ve çalışanlarımızla toplu iş sözleşmemizi imzaladık. Bulunduğumuz sıkıntılı sürece rağmen çalışanlarımızın ücretlerini ve sosyal haklarını iyileştirdik. Yapılan artışla birlikte en düşük işçi kardeşimizin maaşını 2 bin 350 TL'den 3 bin 250 TL'ye çıkarttık. Rabbimize şükürler olsun. Alınan ücretleri çalışanlarımız aileleriyle birlikte sağlık, sıhhat ve ağız tadıyla yesinler. Toplu iş sözleşmemiz hayırlı ve uğurlu olsun" dedi. - İZMİR