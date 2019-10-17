Son Dakika Haberleri: Byüükşehir belediyesi kenti güzelleştirme çalışmalarına devam ediyor
Son Dakika Güncel Byüükşehir belediyesi kenti güzelleştirme çalışmalarına devam ediyor

Byüükşehir belediyesi kenti güzelleştirme çalışmalarına devam ediyor

1 saat önce

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, her mevsim ayrı bir güzelliğe sahip Kayseri'yi çok daha güzel bir görünüme kavuşturmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Byüükşehir belediyesi kenti güzelleştirme çalışmalarına devam ediyor, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, her mevsim ayrı bir güzelliğe sahip Kayseri'yi çok daha güzel bir görünüme kavuşturmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.


Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı sonbahar mevsiminde de yoğun bir tempo ile çalışıyor. Ekipler tarafından; Eski Hal Parkı peyzaj çalışmaları, Şehir Hastanesi yonca yapraklı kavşağın toprak dolgu ve peyzaj düzenlemeleri, İnönü Parklarının bozulmuş ve yıpranmış yeşil alanlarındaki revize peyzaj düzenlemeleri, raylı sistem hattı üzerindeki çalıların bakım ve eksikliklerinin giderilmesi ile Terminal önü peyzaj düzenleme çalışmaları hızla devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı ayrıca daha yeşil bir Kayseri için İldem D Caddesi'ne 236 adet Dağ Akçası, 15 Temmuz Bulvarı'na 447 adet Çınar Yapraklı Akçaağaç dikimi yaptı. 11.11.2019 tarihinde tüm Türkiye genelinde yapılacak olan ağaçlandırma çalışması için de Sarımsaklı Barajı çevresinde 5 bin fidan çukuru açılması çalışmaları devam ediyor. Bu çalışmaların yanı sıra şehrin güzelliğine güzellik katmak için Hunat, Cumhuriyet Meydanı, Sivas Caddesi Büyükşehir Belediyesi Kavşağı, Sanayi Odası Kavşağı gibi bölgelerde bulunan modüler saksılara 25 bin 500 adet kasımpatı dikimi yapıldı. 595 bin 956 adet menekşe, 365 bin adet lale soğanı, 17 bin 100 adet sümbül soğanı ve 170 bin adet üzüm sümbülü dikimleri de devam ediyor.


Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı ekipleri ayrıca Hunat Cami çevresi ve Terminal çevresinde de düzenleme çalışmaları yaparak yıpranmış olan bankları değiştirdi. - KAYSERİ

Yapraklı, Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 10:05 Kaynak: İHA
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