C¸arpıs¸ma 24. Bo¨lu¨m 2. Fragman (Final)
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Kadir Adalı, karısı ve kızını bir terör eyleminde kaybetmiştir.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 09:01
Kadir Adalı, karısı ve kızını bir terör eyleminde kaybetmiştir. Olanlar yüzünden büyük bir suçluluk duymaktadır ve çok acı çekmektedir. Acıdan yaşamdan vazgeçme noktasına gelen Kadir, sebep olduğu araba kazasıyla farkında olmadan hayatının bütün akışını değiştirecektir. Kazaya dört araba, dört hayat, dört insan karışır…
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