C¸arpıs¸ma 6. Bo¨lu¨m 2. Fragman

Kadir Adalı, karısı ve kızını bir terör eyleminde kaybetmiştir.

">

Kadir Adalı, karısı ve kızını bir terör eyleminde kaybetmiştir. Olanlar yüzünden büyük bir suçluluk duymaktadır ve çok acı çekmektedir. Acıdan yaşamdan vazgeçme noktasına gelen Kadir, sebep olduğu araba kazasıyla farkında olmadan hayatının bütün akışını değiştirecektir. Kazaya dört araba, dört hayat, dört insan karışır…

Son Dakika » Tv » Haber Haber Yayın Tarihi :

Oyuncu Erkan Petekkaya, Aylık Kazancıyla Ağızları Açık Bıraktı!

Son Dakika! Bakan Selçuk: GSS Prim Borçlarını Yıl Sonuna Kadar Ödeyenlerin Gecikme Cezaları Silinecek

Kenan Sofuoğlu'nun "Emirerlerim" Paylaşımı Büyük Tepki Çekti