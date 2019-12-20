Ç'engel Atölye'nin yeni yıl hediyeleri hazır - Son Dakika
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Ç'engel Atölye'nin yeni yıl hediyeleri hazır

6 saat önce

Çankaya Belediyesinin eğitilebilir zihinsel engelli gençlerin sosyalleşebilmeleri amacıyla destek verdiği Ç'engel Atölye kursiyerlerinin ürettiği yeni yıl hediyeleri satışa sunuldu.

Ç'engel Atölye'nin yeni yıl hediyeleri hazır, System.String[]

Çankaya Belediyesinin eğitilebilir zihinsel engelli gençlerin sosyalleşebilmeleri amacıyla destek verdiği Ç'engel Atölye kursiyerlerinin ürettiği yeni yıl hediyeleri satışa sunuldu.


Çankaya Belediyesi ve Sosyal Yaşamı Güçlendirme Derneği işbirliği ile başlayan Ç'engel Atölye İş Merkezi, eğitilebilir zihinsel engelli gençlere el becerilerini geliştirecek eğitimler veriyor. Seramikten nikah şekerine, mumdan gümüş takı yapımına kadar pek çok alanda eğitim alan gençler hummalı bir çalışmayla yeni yıla hazırlanıyor. Atölyede düzenleyecekleri kutlama için keçeden duvar ve çam ağacı süsleri yapan, yıl boyu ürettikleri keçe eşyaları, takıları, resimleri, çantaları satışa sunmanın heyecanını yaşayan kursiyerler keyifli saatler geçiriyor.


"Onların ürettiklerini satın alın"


Çankaya Belediyesinin Maltepe Yerleşkesi'nde bulunan atölyenin eğitmenleri, öğrencilerin özgüven gelişiminde gözle görülür bir artış olduğunu belirterek, onların sosyal yaşamın içinde olabilmelerinin, ürettiklerinin beğenilmesinin çok önemli olduğunu vurguluyor. Çankaya Halk Eğitim Merkezi eğitimcileriyle birlikte çalışan dernek gönüllüleri, ürünlerin satışından elde edilen geliri yine dernek ve çocuklar yararına kullandıklarını belirterek, "Onların ürünlerini satın almanız bizlere büyük bir destek sağlayacaktır" dedi.


Maltepe Müjde Sokak'ta bulunan atölyede doğrudan ulaşılabilen ürünler, @atolyecengel adresli Instagram hesabında da görülebiliyor. - ANKARA

Çankaya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 12:02 Kaynak: İHA
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