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C¸igˆli Belediyesi yabancı misafirlerine veda etti - Son Dakika

C¸igˆli Belediyesi yabancı misafirlerine veda etti

16.07.2021 14:49
C¸igˆli Belediyesi yabancı misafirlerine veda etti, System.String[]

Du"nyanın en bu"yu"k genc¸lik organizasyonlarından biri olan AIESEC'in I·zmir S¸ubesi aracılıgˆıyla, yurt dıs¸ından C¸igˆli'ye gelen genc¸lerin katılımıyla du"zenlenen ve altı hafta boyunca su"ren sosyal sorumluluk projeleri sona erdi.

Du"nyanın en bu"yu"k genc¸lik organizasyonlarından biri olan AIESEC'in I·zmir S¸ubesi aracılıgˆıyla, yurt dıs¸ından C¸igˆli'ye gelen genc¸lerin katılımıyla du"zenlenen ve altı hafta boyunca su"ren sosyal sorumluluk projeleri sona erdi.

C¸igˆli Belediyesi ile AIESEC I·zmir S¸ubesi arasında imzalanan is¸ birligˆi ve partnerlik protokolleri dogˆrultusunda, yurt dıs¸ından C¸igˆli'ye gelen 23 katılımcı birbirinden farklı sosyal sorumluluk projeleri ve etkinliklerde yer aldı. Pakistan, Ukrayna, Polonya, Kolombiya ve I·talya'dan gelen 18 katılımcı "Adım At" projesi kapsamında altı hafta boyunca 10-14 yas¸ arası c¸ocuklara I·ngilizce egˆitimi verdi. Tunus ve Portekiz'den gelen 5 katılımcı ise C¸evre Koruma Mu"du"rlu"gˆu" ve Veterinerlik I·s¸leri Mu"du"rlu"gˆu"nu"n organize ettigˆi "Dogˆa I·c¸in Ayagˆa Kalk" projesine katılım sagˆlayarak kentin yes¸il alan kapasitesini artırmak, park ve bahc¸elerde ekmek ic¸in tohum yetis¸tirmek, atık ve geri do"nu"s¸u"m c¸alıs¸malarında yer almak ve hayvan barınaklarında c¸alıs¸mak gibi go"revlerde bulundu.

El izlerini bıraktılar

Bir buc¸uk aylık su"rec¸te yer aldıkları projelerle katkı sagˆlayan katılımcılar ic¸in C¸igˆli Belediyesi tarafından Sasalı Dogˆal Yas¸am Parkı'nda Kus¸ Go"zlemi ve Leukai Antik Kentine geziler du"zenlendi. C¸igˆli Belediye Bas¸kanı Utku Gu"mru"kc¸u", Cumhuriyet ve Demokrasi Parkı'nda bulunan AIESEC Point Anıtı o"nu"nde gerc¸ekles¸tirilen to"rende, AIESEC I·zmir aracılıgˆıyla gelen degˆis¸im katılımcılarına katılım sertifikası ve madalya takdim etti. Gelenekselles¸en to"rende, katılımcılar u"lkelerinden getirdikleri tas¸ları ve el izlerini anıta bıraktı.

Bas¸kan Gu"mru"kc¸u": "Ortak projelerimiz su"recek"

AIESEC I·zmir S¸ubesi ile birlikte hayata gec¸irdikleri sosyal sorumluluk projelerinin katılımcılar ve kent ic¸in oldukc¸a verimli gec¸tigˆini ifade eden Bas¸kan Gu"mru"kc¸u", "AIESEC I·zmir S¸ubesi ile, kentlerin tanınırlıgˆına sagˆladıgˆı olumlu etkinlerden faydalanmak ic¸in c¸es¸itli is¸ birligˆi ve partnerlik so"zles¸meleri imzaladık. Bu dogˆrultuda kentimize gelen misafirlerimizi en iyi s¸ekilde agˆırlamak, onlara kentimizi tanıtmak ve C¸igˆlili hems¸ehrilerimizle keyifli vakit gec¸irebilmelerini sagˆlamak adına projeler ve etkinlikler du"zenledik. Altı hafta boyunca oldukc¸a keyifli vakit gec¸irdiler. Bundan sonraki su"rec¸te de c¸evre dostu, egˆitici ve egˆlendirici projelerle yurt dıs¸ından misafirlerimizi kentimizde agˆırlamaya devam edecegˆiz" dedi. - İZMİR

C¸igˆli Belediyesi yabancı misafirlerine veda etti
C¸igˆli Belediyesi yabancı misafirlerine veda etti
C¸igˆli Belediyesi yabancı misafirlerine veda etti

Sosyal Sorumluluk Projeleri, Portekiz, AIESEC, Go, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel C¸igˆli Belediyesi yabancı misafirlerine veda etti - Son Dakika


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