C-majör İş'ten Sesler Korosu Bodrum'da müzikseverlerle buluşuyor
32 dakika önce
7. Geleneksel C-majör İş'ten Sesler Korosu, Bodrum Antik Tiyatro'da yarın sahne alıyor.
7. Geleneksel C-majör İş'ten Sesler Korosu, Bodrum Antik Tiyatro'da yarın sahne alıyor. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Bodrum Belediyesi ana sponsorluğunda gerçekleştirilecek olan konserin geliri Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı bağışlanacak.
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 04:45
İtalya nüfusu azalan köylere yerleşip iş kuranlara 25 bin euro teşvik verecek Miami Heat'e cinsel içerikli film sitesinden sponsorluk teklifi! Bu sene palamut az çıkınca fiyatı 7'ye katlandı Emlak Konut, Galatasaray ile yollarını ayırıyor! Resmi açıklama geldi