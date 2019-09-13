C-majör İş'ten Sesler Korosu Bodrum'da müzikseverlerle buluşuyor

7. Geleneksel C-majör İş'ten Sesler Korosu, Bodrum Antik Tiyatro'da yarın sahne alıyor. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Bodrum Belediyesi ana sponsorluğunda gerçekleştirilecek olan konserin geliri Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı bağışlanacak.