Son Dakika Haberleri: C-majör İş'ten Sesler Korosu Bodrum'da müzikseverlerle buluşuyor
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C-majör İş'ten Sesler Korosu Bodrum'da müzikseverlerle buluşuyor

32 dakika önce

7. Geleneksel C-majör İş'ten Sesler Korosu, Bodrum Antik Tiyatro'da yarın sahne alıyor.

C-majör İş'ten Sesler Korosu Bodrum'da müzikseverlerle buluşuyor, System.String[]

7. Geleneksel C-majör İş'ten Sesler Korosu, Bodrum Antik Tiyatro'da yarın sahne alıyor. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Bodrum Belediyesi ana sponsorluğunda gerçekleştirilecek olan konserin geliri Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı bağışlanacak.

Bodrum, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 04:45 
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