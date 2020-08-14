'C Mobil' uygulaması 11 bin çalışanı salgına karşı takip ediyor - Son Dakika

PANDEMİ döneminde, çalışan ve müşterilerin sağlığını korumak amacıyla Sabancı Holding ve CarrefourSA tarafından hayata geçirilen 'C- Mobil' uygulaması, 11 bin çalışanı mesai saatleri süresince takip ederek, salgına karşı koruyor.

Pandemi başlangıcından itibaren birçok önlem alan CarrefourSA, 'C Mobil' sayesinde genel müdürlük, 9 deposu ve 52 şehirdeki 653 marketinde görev yapan yaklaşık 11 bin çalışanını mesai saatleri içinde takip ediyor. Mayıs ayından bu yana kullanılan uygulama, çalışanlar arasındaki sosyal mesafe ile hangi çalışanın ne zaman, hangi çalışanlarla temas ettiğine dair bilgileri kaydediyor.Android veya IOS tabanlı telefonların bluetooth özelliği üzerinden yüksek bir hassasiyetle çalışan uygulama ile çalışanların, mesai saatlerinde diğer çalışanlarla 2 metreden daha yakın temasları, sunucularda biriktirilip raporlanıyor. Çalışanlar, birbirlerine 2 metreden fazla yaklaşırlarsa, uygulama sesli uyarı veriyor. Telefonların internet erişimi kısıtlı ise veriler biriktirilip internete erişim olduğunda sunucuya ulaştırılıyor. Böylelikle CarrefurSA, çalışanları arasında olası bir vakada ilgili sağlık kurumlarında filyasyon konusunda yardımcı olabiliyor.