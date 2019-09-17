Son Dakika Haberleri: C¸o¨plu¨kten Sanat Eserine Do¨nu¨s¸en Hurdalar
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C¸o¨plu¨kten Sanat Eserine Do¨nu¨s¸en Hurdalar

14 dakika önce

Gaziantep'te hurda malzemeleri toplayarak köydeki evinin atölyesinde sanat eserlerine dönüştüren çiftçi Abdullah Gören, yaptığı objelerle hem stres atıyor hem de yerel ve ulusal sergilere hazırlanıyor.

Gaziantep'te hurda malzemeleri toplayarak köydeki evinin atölyesinde sanat eserlerine dönüştüren çiftçi Abdullah Gören, yaptığı objelerle hem stres atıyor hem de yerel ve ulusal sergilere hazırlanıyor

C¸o¨plu¨kten Sanat Eserine Do¨nu¨s¸en Hurdalar

Gaziantep, Güncel

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 09:01 
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