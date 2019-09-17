C¸o¨plu¨kten Sanat Eserine Do¨nu¨s¸en Hurdalar
14 dakika önce
Gaziantep'te hurda malzemeleri toplayarak köydeki evinin atölyesinde sanat eserlerine dönüştüren çiftçi Abdullah Gören, yaptığı objelerle hem stres atıyor hem de yerel ve ulusal sergilere hazırlanıyor.
Gaziantep'te hurda malzemeleri toplayarak köydeki evinin atölyesinde sanat eserlerine dönüştüren çiftçi Abdullah Gören, yaptığı objelerle hem stres atıyor hem de yerel ve ulusal sergilere hazırlanıyor
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 09:01
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