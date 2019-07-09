C¸ocuk adalet sistemi yeniden yapılandırılacak
41 dakika önce
On Birinci Kalkınma Planı (2019-2023) çerçevesinde, çocuk adalet sistemi "onarıcı adalet" yaklas¸ımıyla yeniden yapılandırılacak.
On Birinci Kalkınma Planı (2019-2023) çerçevesinde, çocuk adalet sistemi "onarıcı adalet" yaklas¸ımıyla yeniden yapılandırılacak.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 02:52
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