Son Dakika Haberleri: C¸ocuk adalet sistemi yeniden yapılandırılacak
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C¸ocuk adalet sistemi yeniden yapılandırılacak

41 dakika önce

On Birinci Kalkınma Planı (2019-2023) çerçevesinde, çocuk adalet sistemi "onarıcı adalet" yaklas¸ımıyla yeniden yapılandırılacak.

C¸ocuk adalet sistemi yeniden yapılandırılacak, System.String[]
On Birinci Kalkınma Planı (2019-2023) çerçevesinde, çocuk adalet sistemi "onarıcı adalet" yaklas¸ımıyla yeniden yapılandırılacak.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 02:52 
Ekonomi
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