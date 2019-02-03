Ç.rizespor Bb Erzurumspor'u da Devirdi

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında BB Erzurumspor
, sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor
'a 1-0'lık skorla mağlup oldu.
MAÇTAN DAKİKALAR
7. dakikada hızlı gelişen atakta Scuk'un pasına hareketlenen Opseth ceza sahasına girer girmez içeri çevirdi, müsait pozisyondaki Taylan iyi vuramadı. 24. dakikada Boldrin'in pasına hareketlenen Aminu ceza sahasına girer girmez vurdu, top yandan dışarı gitti. 40. dakikada orta sahada topla buluşan Opseth aşırtma bir şut denedi ancak top kalenin üzerinden dışarı çıktı. 41. dakikada kullanılan köşe vuruşunda Rashad Muhammed'in gelişine sert vuruşunda kaleci Gökhan topu kornere çeldi. 42. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Rashad Muhammed ceza sahası içine ortaladı. Müsait pozisyondaki Taylan düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Daha sonra VAR'a giden hakem Özgür Yankaya
golü iptal etti. 67. dakikada gelişen atakta Opseth müsait durumdaki Obertan'ı gördü. Topla ilerleyen Obertan'ın sağ çaprazdan vuruşunda Çaykur Rizespor defansı topu kornere çeldi. 76. dakikada Aminu'nun pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Boldrin düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 0-1 90. dakikada kullanılan köşe vuruşunda iyi yükselen Egemen'in kafa vuruşunda kaleci Gökhan, meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı.
---KÜNYE---
Stat: Kazım Karabekir
Hakemler: Özgür Yankaya xx, Erdinç Sezertam
xx, Mehmet Cem Hanoğlu
xx B.B. Erzurumspor: Sehic xx, Tolga x (Serkan
dk. 25 xx), Kanstrup xx, Egemen xx, Leo xx, İbrahim xx (Emrah
dk.79 ?), Scuk xx, Taylan xxx, Rashad Muhammed xx (Obertan dk.64 xx), Eduok xx, Opseth xx Yedekler: Hakan Canbazoğlu
, Hakan Arslan
, Tshabalala
, Sefa, Kone, Sunu, Munsy Teknik Direktör: Mehmet Özdilek
Çaykur Rizespor: Gökhan xx, Moroziuk xx, Saadane xx, Abarhoun xx, Melnjak xx, Petrucci xxx (Abdullah dk.53 xx), Awaziem xx, Aminu xxx (Orhan dk. 85 ?), Boldrin xxx, Chahechouhe xx (Nakoulma dk. 63 xx), Muriqi xxx Yedekler: Cihan, Koray, Mehmet, Mustafa, Çınar
, Musa, Samudio Teknik Direktör: Okan Buruk
Gol: Boldrin (dk.76) ( Çaykur Rizespor) Sarı kartlar: Egemen (BB Erzurumspor ), Gökhan (Çaykur Rizaspor )
(İHA)