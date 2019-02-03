Son Dakika Haberleri: Ç.rizespor Bb Erzurumspor'u da Devirdi

Ç.rizespor Bb Erzurumspor'u da Devirdi

24 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında BB Erzurumspor, sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor'a 1-0'lık skorla mağlup oldu.

Ç.rizespor Bb Erzurumspor'u da Devirdi, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında BB Erzurumspor, sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor'a 1-0'lık skorla mağlup oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

7. dakikada hızlı gelişen atakta Scuk'un pasına hareketlenen Opseth ceza sahasına girer girmez içeri çevirdi, müsait pozisyondaki Taylan iyi vuramadı. 24. dakikada Boldrin'in pasına hareketlenen Aminu ceza sahasına girer girmez vurdu, top yandan dışarı gitti. 40. dakikada orta sahada topla buluşan Opseth aşırtma bir şut denedi ancak top kalenin üzerinden dışarı çıktı. 41. dakikada kullanılan köşe vuruşunda Rashad Muhammed'in gelişine sert vuruşunda kaleci Gökhan topu kornere çeldi. 42. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Rashad Muhammed ceza sahası içine ortaladı. Müsait pozisyondaki Taylan düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Daha sonra VAR'a giden hakem Özgür Yankaya golü iptal etti. 67. dakikada gelişen atakta Opseth müsait durumdaki Obertan'ı gördü. Topla ilerleyen Obertan'ın sağ çaprazdan vuruşunda Çaykur Rizespor defansı topu kornere çeldi. 76. dakikada Aminu'nun pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Boldrin düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 0-1 90. dakikada kullanılan köşe vuruşunda iyi yükselen Egemen'in kafa vuruşunda kaleci Gökhan, meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı.

---KÜNYE---

Stat: Kazım Karabekir Hakemler: Özgür Yankaya xx, Erdinç Sezertam xx, Mehmet Cem Hanoğlu xx B.B. Erzurumspor: Sehic xx, Tolga x (Serkan dk. 25 xx), Kanstrup xx, Egemen xx, Leo xx, İbrahim xx (Emrah dk.79 ?), Scuk xx, Taylan xxx, Rashad Muhammed xx (Obertan dk.64 xx), Eduok xx, Opseth xx Yedekler: Hakan Canbazoğlu, Hakan Arslan, Tshabalala, Sefa, Kone, Sunu, Munsy Teknik Direktör: Mehmet Özdilek Çaykur Rizespor: Gökhan xx, Moroziuk xx, Saadane xx, Abarhoun xx, Melnjak xx, Petrucci xxx (Abdullah dk.53 xx), Awaziem xx, Aminu xxx (Orhan dk. 85 ?), Boldrin xxx, Chahechouhe xx (Nakoulma dk. 63 xx), Muriqi xxx Yedekler: Cihan, Koray, Mehmet, Mustafa, Çınar, Musa, Samudio Teknik Direktör: Okan Buruk Gol: Boldrin (dk.76) ( Çaykur Rizespor) Sarı kartlar: Egemen (BB Erzurumspor ), Gökhan (Çaykur Rizaspor )

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 03:46 Kaynak: İHA

Çaykur Rizespor, Çaykur, Erzurumspor Kulübü, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Trabzonspor'da Sakatlık Kabusu Yaşanıyor Çaykur Rizespor, BB Erzurumspor'u Tek Golle Devirdi

Ligden Çekilme Kararı Alan Gaziantepspor, İkinci Maçına da Çıkmadı Canan Karatay, Fenerbahçe İçin Reçeteyi Yazdı: Her Gün Kuzu Yesinler
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.2.2019 16:10:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ç.rizespor Bb Erzurumspor'u da Devirdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]