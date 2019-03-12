Ç.rizespor ve Kayserispor Pfdk'da

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Çaykur Rizespor ile İstikbal Mobilya Kayserispor'u 'çirkin ve kötü tezahürat' ve 'saha olayları' nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Çaykur Rizespor ile İstikbal Mobilya Kayserispor'u 'çirkin ve kötü tezahürat' ve 'saha olayları' nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti. TFF'nin resmi sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:



"Çaykur Rizespor Kulübü'nün 10.03.2019 tarihinde oynanan Çaykur Rizespor - İstikbal Mobilya Kayserispor Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine, İstikbal Mobilya Kayserispor Kulübü'nün 10.03.2019 tarihinde oynanan Çaykur Rizespor - İstikbal Mobilya Kayserispor Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."



(İHA)

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