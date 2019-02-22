Son Dakika Haberleri: C sınıfı iş güvenliği süresi uzatılıyor

C sınıfı iş güvenliği süresi uzatılıyor

1 saat önce

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, C sınıfı iş güvenliği uzmanlarının hizmet sunabilmesine dair geçici hükmün süresinin uzatılacağını söyledi.

C sınıfı iş güvenliği süresi uzatılıyor, System.String[]
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, C sınıfı iş güvenliği uzmanlarının hizmet sunabilmesine dair geçici hükmün süresinin uzatılacağını söyledi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 05:30 

Selçuk, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Pet Şişeleri Getirene Bez Çanta Hediye Bakan'dan Çiftçilere Enerji Müjdesi: Tarımsal Faaliyetler Tarifesi, Bir Aya Kadar Başlayacak

Eski Bakan Fikret Ünlü'yü Son Yolculuğuna 5 Bin Kişi Uğurladı Bakan Selçuk: EYT Gündemimizde Yok
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.2.2019 19:00:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: C sınıfı iş güvenliği süresi uzatılıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]