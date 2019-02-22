C sınıfı iş güvenliği süresi uzatılıyor
1 saat önce
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, C sınıfı iş güvenliği uzmanlarının hizmet sunabilmesine dair geçici hükmün süresinin uzatılacağını söyledi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk
, C sınıfı iş güvenliği uzmanlarının hizmet sunabilmesine dair geçici hükmün süresinin uzatılacağını söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 05:30
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