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C vitamini deposu soğan ve sarımsak bağışıklık sistemini güçlendiriyor - Son Dakika

C vitamini deposu soğan ve sarımsak bağışıklık sistemini güçlendiriyor

21.02.2022 10:43
C vitamini deposu soğan ve sarımsak bağışıklık sistemini güçlendiriyor

Trakya Üniversitesi (TÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Aydan Ercan, soğan ve sarımsağın bağışıklık sistemini güçlendirdiğini söyledi.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Aydan Ercan, soğan ve sarımsağın bağışıklık sistemini güçlendirdiğini söyledi.

Prof. Dr. Ercan, AA muhabirine, soğan ve sarımsağın C vitamini deposu olduğunu ifade etti.

Sağlıklı yaşamın dengeli ve sağlıklı beslenmeden geçtiğini dile getiren Ercan, sebze ve meyvelerin beslenmede önemli rolü oynadığına dikkat çekti.

Pişmiş ya da çiğ olarak tüketilebilen soğan ve sarımsağın, düzenli olarak tüketilmesi tavsiyesinde bulunan Ercan, şunları kaydetti:

"Soğan ve sarımsak bizim geleneksel beslenmemizde önemli yer tutuyor. Bizim yemek kültürümüzde soğansız ve sarımsaksız çok az yemek vardır. Salatalarda bol bol soğan kullanırız. Sarımsaklı yoğurt tüketiriz. Soğan ve sarımsak içerdikleri vitamin ve minerallerle bir sağlık deposudur.

Soğan, antibiyotik özelliğinden dolayı sarımsak da antiseptik özelliğinden dolayı bağışıklık mekanizmasını güçlendirir. Soğan ve sarımsağı düzenli olarak tüketmek sağlık açısından bize fayda sağlar. Bağışıklık sisteminin güçlü kılmasından dolayı pek çok hastalığa karşı koruyucu özelliği vardır."

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Sağlık Bilimleri Fakültesi, Trakya Üniversitesi, Aydan Ercan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel C vitamini deposu soğan ve sarımsak bağışıklık sistemini güçlendiriyor - Son Dakika


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