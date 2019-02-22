C Vitaminli Muffin Tarifi | Tatlı Tarifleri
26 dakika önce
Muffin tarifi, tatlı tarifleri! Soğuk havalarda bağışıklığınızı güçlendirecek ve C vitaminli birbirinden lezzetli Muffin yapmak için mutfaktayım. Görüntüsüyle ve kokusuyla hemen dikkatleri üzerine çeken Muffinler için videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın.
Muffin tarifi, tatlı tarifleri! Soğuk havalarda bağışıklığınızı güçlendirecek ve C vitaminli birbirinden lezzetli Muffin yapmak için mutfaktayım. Görüntüsüyle ve kokusuyla hemen dikkatleri üzerine çeken Muffinler için videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın.
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 06:21 Kaynak: Youtube
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